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فيديو.. قناة «ليبيا الأحرار» تستضيف في طرابلس أحد المقاتلين الموالين لتنظيم القاعدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عرضت قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا وتعد أحد أبواق تنظيم الإخوان في ليبيا، لقاءً مع أحد مقاتلي القاعدة من أحد محاور طرابلس، والذي كان يقود جبهة الظهر الحمر في درنة ضد الجيش قبل تحرير المدينة.

واستضافت القناة سعد الطيرة آمر سرية «الشهيد سالم دربي» الموالية لتنظيم القاعدة من مدينة درنة، حيث كان يتولى محور الظهر الحمر في مدينة درنة قبل تحريرها من الجيش الليبي.

وعقدت القناة اللقاء مع الطيرة، من أحد محاور العاصمة طرابلس، حيث يقاتل هناك الآن في صفوف مليشيات السراج، ضد قوات الجيش العربي الليبي، الساعية لتحرير العاصمة من سطوة المليشيات والمرتزقة وكل أشكال الفساد.

وقال المليشياوي في تصريحاته: “نسأل الله العظيم أن يرفع عنكم هذه الجاثمة، وأن يعجل بـ«النصر والفرج» وأن ينصرنا على «العجوز الخرفان» و«زمرته الفاسدة»”.

وأضاف “من يقول إننا جئنا لننتقم، ولكن بالعكس، ولكن أي شخص «أجرم» أو «سفك الدماء»، سيقدم للقضاء ويحاسب، وسنعطي العيش لخبازه”.

الوسوم

القاعدة المليشيات تنظيم الإخوان درنة طرابلس ليبيا الأحرار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • غدا نراه على قناة ليبيا الحدث اسير ذليلا او نرى جيفته ملقاة على الارض كان غيره اشطر

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