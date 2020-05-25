محمد كردمين يطالب في رسالة للأمم المتحدة بتولي سيف الإسلام قيادة ليبيا‎

خص الناشط السياسي الليبي وأحد رموز النظام الجماهيري د. محمد كردمين, اليوم الإثنين 25 ماي 2020, “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنص رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحت عنوان “ليبيا بعد عشرية من الدماء.. وسبل الحل؟”.

وطالب د. كردمين من الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لإنقاذ ليبيا من أتون الفوضى والإقتتال, طارحا في الأثناء سبل حلحلة الأزمة كما “تراها غالبية الشعب الليبي”, والمتمثلة في “ضرورة تولي سيف الإسلام القذافي قيادة البلاد لما يتمتع به من خبرة وبحكم أنه يمثل رجل سلام ومصالحة وطنية”, وفق ما جاء في نص الرسالة.

وفي ما يلي نص الرسالة:

“السيد أمين عام الأمم المتحدة:

كما تعلمون واقع الحال في ليببا اليوم بعد عشر سنوات دامية شهدتها البلاد ولا زالت بعد تدخل حلف الناتو غير المبرر عام ٢٠١١م, والذي تم بناء على أجندات خارجية مدعومة بإعلام ليست له أدنى درجات من المهنية والصدق, بعد هذه الفترة العصيبة من تاريخ ليبيا الشعب الليبي لا زال يتأمل خيرا في هذه المنظمة, وخاصة وأنتم على رأسها, في أن تتحملوا مسؤولياتكم التاريخية لإنقاذ بلاده من هذه الفوضى العارمة والتي تنذر بكارثة أن استمر هذا الواقع المرير..

سيادة الرئيس المحترم.. منذ أن تم إسقاط الدولة بكامل مؤسساتها من قبل حلف النانو لا زالت أجندات العديد من الدول الغربية والعربية التي اشتركت في ذلك التدخل مستمرة وتمارس في نفس النهج, حيث لازالت تغذي الصراع بالداخل بين الشعب الليبي مستخدمة في ذلك جلب الأسلحة المختلفة وصنع أمراء للحرب الذين استولوا على مقاليد الدولة بعد سقوط النظام بما في ذلك الموارد المالية والنفطية في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية التي باتت عاجزة على مواجهة هؤلاء العابثين والخارجين عن القانون التي تدعمهم دول بعينها, لا وقد زاد الحال عن حده في تلك الانتهاكات التي ترتكبها تلك الدول حيث وصل الأمر إلى إرسال المرتزقة المجرمين لقتل الشعب الليبي واستنزاف مقدراته المالية..

السيد الرئيس.. كل محاولات السلام والحلول التي قدمتها الدول التي شاركت في إسقاط الدولة باءت بالفشل, على الرغم من أن منظمتكم شريكة فيها عبر مندوبيكم في البلاد, ورغم وضوح أسباب ذلك الفشل غير أن المشاركين كانوا يغضون النظر على أساس المشكل وجوهره وهو من دون شك سلوك متعمد هدفه الوحيد تقاسم الكعكة والمغانم فيما بينهم..

السيد الرئيس.. إن إدراك المشكل الحقيقي والأطراف المؤثرة في المشهد الليبي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.. والتي تتعمد تلك الأطراف تجاهله ..إن الحل الوحيد اليوم للمشكل الليبي هو إيقاف تدخل كافة الأطراف الدولية التي تدير الصراع في ليبيا اليوم والركون إلى فعاليات الشعب الليبي وقبائله وخاصة تلك التي تشكل الأغلبية الساحقة من المدن الليبية وقبائلها التي لم تشارك في الصراع منذ بداية الأحداث وطالبت بدلا من ذلك بحل المشكل الليبي بعيدا عن التدخل الدولي, والذي كان سيجنب البلاد ما وصلت إليه اليوم..

السيد الرئيس.. إن غالبية الشعب الليبي اليوم وحتى الفرقاء يطالبون بالدكتور سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي لتولي القيادة وذلك لما يمتلكه من العديد من المواصفات لإنقاذ البلاد والتي تتمثل في أنه رجل سلام ومصالحة وأيضا له خبرة كبيرة, خاصة أنه كان يتولى العديد من المشروعات الإقتصادية العامة للدولة والتي أهمها “مشروع ليببا الغد” الذي أحدث نقلة نوعية في ليبيا, وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والإجتماعية, علاوة على ذلك المؤسسات الخيرية التي كان يديرها ويدعمها..

السيد الرئيس.. كما تعلمون أن العائق الوحيد الذي يقف أمام د. سيف الإسلام القذافي في تحقيق أماني الليبيين هو الفيتو الذي تفرضه عليه محكمة الجنايات الدولية في مطالبتها بمحاكمته لما نسب إليه من اتهامات باطلة وعارية من الصحة.. ورغم أن د. سيف الإسلام القذافي قد مثل أمام المحاكم الليبية وتحصل على عفو عام من مجلس النواب الليبي, الجهة التشريعية الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي, وأصدرت بموجبه وزارة العدل الليبية ذلك العفو والذي جاء إدراكا من مجلس النواب الليبي لدور المصالحة الوطنية وأثرها في إخراج البلاد من حالة الحرب والخلاف ببن أبناء الشعب الليبي..

السيد الرئيس.. إن الشعب الليبي, إذ يقدركم ويدرك دوركم الجوهري في حل المشكل الليبي ونزاهتكم المهنية, فهوا يأمل منكم التدخل لتحقيق السلام وإنقاذ البلاد من هذه الفوضى التي حلت بها, وذلك لا يتم إلا بإحترام محكمة الجنايات الدولية لمؤسسات الدولة الليبية والتي أهمها مجلس النواب والمحاكم الوطنية التي أصدرت قرار العفو العام, كما أن ليبيا ليست عضوا في “اتفاق روما” القاضي بعضوية الدول في هذه المحكمة والذي لم توقع عليه..

السيد الرئيس.. الشعب الليبي, إذ يشكركم على ما تبذلونه من مجهودات في المشكلة الليبية, فهوا يتأمل فيكم خيرا في إتخاذ موقف تاريخي سيسجله لكم في ذاكرته جيلا بعد جيل..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. محمد كردمين .. ناشط سياسي”.