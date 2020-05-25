تقرير أممي يكشف عن مُهمّة خاصة لقطع إمدادات تركيا عن الوفاق

أثار تقرير سري للأمم المتحدة الجدل لكشفه عن خيوط عملية أمنية أجنبية جرى التخطيط لها بين 8 دول بينها دول عربية وأوروبية بهدف دعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

ويقول التقرير إن شركتي “لانكستر6″ و”أوبوس كابيتال أسيت” الأمنيتين خططتا لردع تركيا وقطع إمداداتها العسكرية عن حكومة الوفاق عبر مَهمَّة أمنية خاصة في ليبيا.

وبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة، تكوّن فريق هذه المهمة من 20 شخصاً أجنبياً تم نقلهم إلى ليبيا و6 مروحيات وصلت بنغازي من جنوب أفريقيا إضافة إلى قاربين عسكريين جرى نقلهما من مالطا إلى بنغازي شهر يونيو من العام الماضي.

و يبدو أنه لم يُكتب لهذه المهمة السرية النجاح، حيث يُشير التقرير الأممي الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية إلى أنها توقفت بعد مرور أقل من 7 أيام على وصول المروحيات والقوارب العسكرية إلى ليبيا لأسباب ما تزال غامضة، فيما غادر الأشخاص المشاركين في المهمة من بنغازي إلى مالطا في ذات الفترة.

ويُرجّح خبراء الأمم المتحدة أن أهداف المهمة السرية كانت تتضمن تنفيذ هجوم بحري، فضلا عن “منح حفتر القدرة على قطع الطريق البحري للأسلحة التي تقدمها تركيا لحكومة الوفاق”.

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