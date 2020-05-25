

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 May, 2020

أعلنت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامة الإرهابي “داعش” مسؤوليته عن الهجوم على بوابة أمنية للقوات المسلحة بمنطقة تراغن شرق مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقالت وكالة أعماق في منشور تداولته حسابات موالية للتنظيم على شبكات التواصل الاجتماعي ،بأن الهجوم الذي نفذه مقاتلوه أول أمس السبت قد أسفر عن تفجير آلية للكتيبة 628 مشاة بمدخل مدينة تراغن جنوب غرب ليبيا.