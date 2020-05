أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الإثنين، مسؤوليته عن هجوم نفذه ضد الجيش بعبوة ناسفة فى مدخل مدينة تراغن أول أمس.

The post داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم نفذه ضد الجيش بعبوة ناسفة فى مدينة تراغن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24