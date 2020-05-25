اوغلو: تركيا عازمة على الرقي بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية إلى أعلى مستوى

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن تركيا عازمة على الرقي بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية إلى أعلى مستوى.

أوغلو أشار في مقال له حمل عنوان “الاتحاد مع أفريقيا ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى” بحسب الموقع الرسمي التابع للوزارة إلى أن اهتمام تركيا بأفريقيا ليس جديداً ومع ذلك فإن التطورات الحالية هي ثمرة الاستقرار السياسي وسياسة تركيا الخارجية.

وأكد أن تركيا سوف تواصل رعاية أولويات أفريقيا في جميع المنظمات والكيانات لا سيما الأمم المتحدة كما أن هنالك رغبةً تركيةً في عقد قمة الشراكة الأفريقية التركية الثالثة في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية