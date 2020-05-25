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بوريل: أزمة ليبيا اختبار لمصداقية الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ليبيا التي قال إنها تقع على “عتبة دارنا” تمثل اختبارا لمصداقية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل متحدثًا اليوم الأحد في برلين، أمام المؤتمر السنوي لسفراء ألمانيا، منوها “لقد رأينا الوضع المنافي للعقل للمقاتلين الذين يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من كوفيد 19، بينما يتبادلون إطلاق النار بالرشاشات”.

وأشار إلى أن ألمانيا قامت بعمل ممتاز في إطار عملية برلين لليبيا وأظهرت مهارة قيادية، وفي الوقت نفسه، وفق منظور أوروبي، وذلك بإشراك الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في العملية، معتبرا أنه نموذج لكيفية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كما يمكن وينبغي أن تكون.

وخلص المسؤول الأوروبي قائلا: “نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار، مع إدراك مدى صعوبة ذلك، لقد أطلقنا عملية إيريني للمساعدة في فرض حظر توريد الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، على الرغم من أنه ليس الجميع سعداء بذلك، ولكن يجب على كل الدول الأعضاء الاستثمار في هذا الجهد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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