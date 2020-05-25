دي مايو: إيطاليا في الصف الأول لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن العوامل الجغرافية والتاريخية تدفع إيطاليا إلى اعتبار البحر المتوسط ​​وأفريقيا أول المناطق المرجعية للسياسة الخارجية الإيطالية، موضحا أن بلاده اختارت في السنوات الأخيرة الاستثمار بشكل إستراتيجي في القارة.

وقال دي مايو، في رسالة بالفيديو نشرت بمناسبة اليوم العالمي لأفريقيا الذي يحتفل به اليوم: “اليوم ذو أهمية كبيرة لأنه يمثل رمز طموحات القارة بأكملها، نحن ندرك أنه لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها، يجب أن تعمل إيطاليا وأوروبا وأفريقيا، التي توحدها منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​معًا” .

وأضاف دي مايو: “الاتحاد الأفريقي يلعب دورا هاما في دعم استقرار القارة، فيما يوجد لسوء الحظ العديد من الصراعات”.

وفيما يخص ليبيا، قال دي مايو: “إيطاليا في الصف الأمامي إلى جانب الأمم المتحدة لتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.