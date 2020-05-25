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دي مايو: إيطاليا في الصف الأول لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن العوامل الجغرافية والتاريخية تدفع إيطاليا إلى اعتبار البحر المتوسط ​​وأفريقيا أول المناطق المرجعية للسياسة الخارجية الإيطالية، موضحا أن بلاده اختارت في السنوات الأخيرة الاستثمار بشكل إستراتيجي في القارة.

وقال دي مايو، في رسالة بالفيديو نشرت بمناسبة اليوم العالمي لأفريقيا الذي يحتفل به اليوم: “اليوم ذو أهمية كبيرة لأنه يمثل رمز طموحات القارة بأكملها، نحن ندرك أنه لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها، يجب أن تعمل إيطاليا وأوروبا وأفريقيا، التي توحدها منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​معًا” .

وأضاف دي مايو: “الاتحاد الأفريقي يلعب دورا هاما في دعم استقرار القارة، فيما يوجد لسوء الحظ العديد من الصراعات”.

وفيما يخص ليبيا، قال دي مايو: “إيطاليا في الصف الأمامي إلى جانب الأمم المتحدة لتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

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الأمم المتحدة الحوار السياسي لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي وقف إطلاق النار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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