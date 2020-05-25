بادي: بلادنا ليست للبيع ولن نكون تحت الوصاية وسيادة غيرنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه آمر مايسمي مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، الإرهابي صلاح بادي، كلمة إلى عناصر قوات حكومة الوفاق، قائلاً “أنتم مرابطين اليوم، والعدو في هزائم، وكان يظن أنه لا يوجد شباب أو ثبات أو صمود”.

بادي طالب ، في كلمة مرئية له من محور أبو قرين، الشباب بألا يتركوا من وصفهم بـ”المتسلطين والمنافقين” ليسرقوا أعمالهم وبطولاتهم، قائلاً “أنتم من سطرتم هذه الملحمة، ومن أتيتم بالنصر والعزة والثبات، وستُبنى بكم ليبيا”.

وقال آمر مليشيا الصمود “نحن لسنا أهل حرب فقط، لكننا في نفس الوقت مع السلام، فسواعدنا ستبني بلادنا بالعدل واليقين والثبات”.

وأعاد توجيه خطابه للشباب، قائلاً “أنتم عماد المستقبل فلا تتركوا بلادكم للخونة والعملاء والمتسلقين والنهابين، كونوا أحرار فأنتم أهل الذمم العالية، وأنتم السباقون للدفاع عن هذا الوطن، وأنتم أهل هذه البلاد وعليكم أن تُمسكوا بزمام الأمور، وأنتم من يحكم هذه البلاد بالسواعد التي دافعت عن هذه البلاد”.

واختتم “هذه الأرض للأحرار وليست للعبيد ولا يستحق أن يعيش عليها غيرهم، فبلادنا ليست للبيع ولن نكون تحت الوصاية ولن نكون تحت سيادة غيرنا، فنحن السيادة والريادة والأبطال والأسود، فلن يحكمنا الخونة والضعفاء والمتسولين”.

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