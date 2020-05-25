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مصر واليونان يتوافقان على رفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى، بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدًا ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وارادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • اضاعة الوقت والتاريخ لايرحم السفهاء:
    25 مايو، 2020 الساعة 4:52 م
    إسرائيل تنقب على النفط في سواحل مصر وبالقرب من سواحل مصر ــ؟؟!!ووضعوا نجمتهم الصهيونية على مرافقىالنفط المصري …!!
    لماذا حكومة مصر لم تتحرك عسكريا قيد شعرةلأسترداد ثرواتها وتطمع في النفط الليبي ـ مع الاوروبيين …!!
    إذا الجيش المصري ضعيف وغير قادرعلى إتخاذ موقف رجولي إتجاه هذه الاطماع . ولايوجد أي عذر لهذا الموقف الجبان . مجرد رعاع طردتهم أوروبا وروسيا للارض العربية وهم يعلمون أنهم مفسدين .
    حتى سد أثيوبيا هم من قاموا بتمويله وجعلوا مصر في هذه الفوضى ـ اعلاميا وثقافيا وأجتماعيا ووطنيا .

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