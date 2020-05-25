مصر واليونان يتوافقان على رفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى، بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدًا ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وارادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.