بوريل : ليس الجميع سعداء بعملية “إيريني” وما يحدث فى ليبيا اختبارا لمصداقيتنا

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن ما يحدث فى ليبيا يمثل اختبارا لمصداقية الاتحاد الأوروبي.

وتعجب بوريل فى كلمته أمام المؤتمر السنوي لسفراء ألمانيا، من ارتداء المقاتلين فى ليبيا للأقنعة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا بينما يتبادلون إطلاق النار بالرشاشات، قائلا : إنه أمر منافي للعقل.

وأكد بوريل على أن ألمانيا قامت بعمل ممتاز في إطار مؤتمر برلين، و إشراك الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه، معتبرا أنها نموذج للدور السياسي الذي ينبغى أن يقوم به الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن الاتحاد يوصل عمله من أجل وقف إطلاق النار فى ليبيا.

وأشار بوريل إلى أنه تم إطلاق عملية “إيريني” للمساعدة في فرض حظر توريد الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الجميع ليسوا سعداء بتلك العملية ولكنه يجب الاستمرار فيه.

