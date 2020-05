لجنة حقوق الإنسان بليبيا تحذر من استمرار التصعيد العسكري وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإثنين، من الآثار السيئة الناتجة عن استمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومناطق غرب البلاد، موضحة أنه سيساهم فى زيادة معاناة المدنيين، وتوسع دائرة العنف والاقتتال.

وطالبت الجنة فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري للدعوات المحلية، والنداءات الإقليمية والدولية والأممية والأفريقية، والعربية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية.

وأشارت اللجنة إلى أن وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح ، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء جراء الحرب .

