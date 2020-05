أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط قذائف على مزرعة أحد المواطنين بمنطقة قصر بن غشير، ولا توجد خسائر بشرية.

