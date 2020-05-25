ضبط شخص يمتهن بيع المواد المخدرة ببنغازي

أعلن قسم شُرطة النجـدة بمديرية أمن بنغازي، ضبط أحد حائزي ومتاجري المواد المُخدرة بمنطقة الوحيشي.

وقال مكتب الإعلام بالمديرية، إنه في إطار مواصلة جُهود قسم شُرطة النجـدة المُستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي و متاجري المواد المُخدرة، واصل قسم شرطة النجـدة حملاته الأمنية المُكبرة برئاسة رئيس قسم شُرطة النجـدة جمال جمعة العمامي؛ وبتكليف مُباشر لوحدة التحري والقبض أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ورود معلومات عن وجود شخص يقوم بتجارة المخدرات في منطقة الوحيشي بالقرب من المسجد وبالانتقال للمكان المعلوم، حيث تم مشاهدة هذا الشخص قائم بعملية بيع المخدرات عليه تم ضبطه متلبساً وبحوزته كمية من المخدرات وبالانتقال به للقسم و بالاستدلال معه اعترف بما نسب اليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.