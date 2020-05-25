السيسي ورئيس وزراء اليونان: التدخل الأجنبي يزيد الأزمة الليبية تعقيدا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس رفضهما تدخل أطرف خارجية في الأزمة الليبية، مشيرين إلى أن هذا التدخل «لم يزد القضية إلا تعقيدا، ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ليبيا وشعبها وإرادته الحرة».

وأشار الطرفان إلى أن الوضع في ليبيا « يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا»، ما يحتم تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية لحل الأزمة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتطرق الاتصال إلى المواقف والمصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على تعزيز آفاق التعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

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