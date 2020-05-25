“الشرارة” توزع 1.2 مليون لتر بنزين

قالت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية إنها وزعت نحو 1.2 مليون لتر بنزين على 27 محطة خلال الساعات الماضية منتشرة في عموم مدينة طرابلس وضواحيها، في إطار تغطية احتياجات المواطنين من الوقود خلال فترة عيد الفطر.

كما أوضحت الشرارة في بياناتها الحديثة أنها وزعت نحو 143 من وقود الديزل.

وكان قد قال المتحدث باسم شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية علي حبارات في تصريح خاص لـ218 قبل نحو أسبوعين إن كميات الوقود اليومية المستلمة من شركة البريقة والمحددة كحصة لشركة الشرارة لا تلبي احتياجات السوق المحلية، مبدياً تخوفه من حدوث ازدحامات وطوابير أمام المحطات في حال استمرار منح الشرارة الحصة ذاتها.

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