السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يتفقان على رفض التدخل الخارجي في الأزمة الليبية

اتفق الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني “كرياكوس ميتسوتاكيس”، اليوم الاثنين، على رفض التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وبسحب ما أفادت الصفحة الرسمية للمتحدث

باسم الرئاسة المصرية على موقع “فيسبوك فقد تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من

رئيس الوزراء اليوناني تناول فيه الجانبان الأخيرة في

القضية الليبية.

واتفق الطرفان

على اعتبار ان التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يزيد القضية تعقيدا ولا يحقق سوى المنفعة

الذاتية لأطرافها وذلك على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها وإرادته الحرة.

كما أكد

الجانبان على أن هذا التدخل الخارجي يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي

الليبي بأسره امتداداً لأوروبا، وشددا على حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من

خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

كما تم التأكيد

خلال الاتصال علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق

المتوسط، مع التشديد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا

الإطار، والذي من شأنه أن يعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة

والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح المنطقة.

