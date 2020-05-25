مصادر: القوات المسلحة تتحفظ على جثة المرتزق السوري “هباب” بعد مقتله في “اليرموك”

صرحت مصادر عسكرية مسؤولة لـ”الساعة 24″ بأن القوات المسلحة العربية الليبية تتحفظ على جثة للمرتزق السوري “هايل هبهاب” بعد مقتله في معسكر اليرموك أول من أمس السبت.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن المرتزق السوري من سكان منطقة الغوطة الشرقية في سوريا، لافتة إلى أنه انضم إلى الفيلق الأول بمليشيا “لواء سليمان شاه” الموالية لتركيا، وانتقل إلى ليبيا قادما من أنقرة، للمشاركة في المواجهات ضد الجيش الليبي مقابل ألفي دولار شهريا، يتحصل عليها من حكومة فائز السراج.

وكان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قال فى إيجاز صحفي، أمس الأحد، إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى بأبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وتابع: “قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة”.