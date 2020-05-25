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مصر تُحبِط محاولة تهريب مخدرات إلى ليبيا.. و218 تكشف التفاصيل

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر خاصة لـ218 عن ضبط السلطات المصرية لكمية ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى مصراتة، قادمة من سوريا.
وذكرت المصادر أن شحنة المخدرات التي تُعرف بـ”الكيف” كانت مخبئة داخل علب حليب يحمل اسماً تجارياً تعود ملكيته لشخصية سورية معروفة.

وحول كمية الشحنة، أشارت ذات المصادر إلى أنها تُقدّر بـ4 أطنان موزعة داخل علب الحليب الكرتونية.
ولم تكشف المصادر التي تحدثت لـ218 عن مصير الشحنة أو طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات المصرية في حق الجهات المتورطة في إرسال هذه الشحنة الضخمة من المخدرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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