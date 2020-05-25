الرئاسة المصرية: السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان على رفض التدخل الخارجي في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة الليبية في اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات المعنية بالبلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أنه تم بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، حيث تم التوافق في هذا الخصوص حول استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء، وذلك بهدف الاستمرار في التطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون المتميز بين البلدين.

وأكد البيان أن الاتصال شهد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يعزز آفاق التعاون بين دول المنتدى في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.