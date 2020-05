أفادت مصادر

إعلامية اليوم الاثنين بأن السلطات المصرية نجحت في ضبط كمية ضخمة من المخدرات قبل

تهريبها إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر

أن السلطات المصرية ضبطت كمية ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى مصراتة، قادمة

من سوريا.

وبينت أن شحنة المخدرات التي تُعرف بـ”الكيف”

كانت مخبئة داخل علب حليب يحمل اسماً تجارياً تعود ملكيته لشخصية سورية معروفة.

واضافت أن كمية شحنة المخدرات تقدر بـ4 أطنان موزعة داخل علب الحليب

الكرتونية.

هذا ولم تكشف المصادر حتى الآن عن مصير الشحنة أو طبيعة الإجراءات

التي ستتخذها السلطات المصرية في حق الجهات المتورطة في إرسال هذه الشحنة الضخمة

من المخدرات، إلى ليبيا.

هذا ولم تكن ليبيا تكن ليبيا في يوم من الأيام بلد زراعة

وإنتاج للمخدرات بمختلف أنواعها، ولكنها أصبحت وما بلد استهلاك وعبور للمخدرات

القادمة إليها من خارج الحدود بعد أن أصبحت البلاد غارقة في حالة من الحرب والاشتباكات المستمرة والانفلات الأمني، الأمر الذي أدى إلى

فقدان كل الحكومات السيطرة على داخل البلاد وكذلك السيطرة على منافذها، لا سيما مع

استخدام الميليشيات والمرتزقة في الحرب.

The post السلطات المصرية تحبط محاولة لتهريب المخدرات إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24