داعش يتبنى استهداف قوات الجيش في تراغن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا اليوم الاثنين مسؤوليته عن التفجير الذي تعرضت له سيارة مسلحة تابعة للكتيبة 628 مشاة، التابعة للجيش الوطني في تراغن، الناتج عن لغم كان قد زُرع بالقرب من مقر الكتيبة.

وذكرت منصة أعماق الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي أن عناصر داعش تمكنوا من إعطاب آلية للكتيبة 628 مشاة التابعة لــ “ميليشيا” حفتر حسب وصف المنصة، والتي نجم عنها إصابة من كان على متنها.

يشار إلى أن السيارة المسلحة التابعة للكتيبة 628 مشاة في تراغن كانت قد تعرضت لانفجار يوم السبت الماضي ناتج عن لغم كان قد زُرع بالقرب من مقر الكتيبة، والذي أشارت معلومات تحصلت عليها “218”، أن سبب الانفجار كان حدوث شرارة داخل مادة متفجرة تم بواسطة بطارية صغيرة عادة ما يتم استعمالها لتشغيل لواقط الصوت وبعض الأجهزة الإلكترونية، وتم التفجير عن طريق الضغط على أسلاك موصولة بمكونات اللغم، وقد تسبب الانفجار في وقوع أضرار في مقدمة السيارة ومحركها دون تسجيل خسائر بشرية.

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