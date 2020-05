دخول 1965 مواطنا إلى ليبيا عبر منفذ رأس جدير منذ 18 مايو

أعلن مدير مكتب

الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري مختار المنصوري اليوم الاثنين، أن

إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلو مؤخرا عبر المنفذ بلغ 1965 مواطنا منذ

الثامن عشر من مايو حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

ونقلت صفحة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض على موقع “فيسبوك” عن المنصوري قوله إن إجمالي

عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

بلغ 616 مواطنا بينما دخل 183 مواطنا في اليوم الثاني.

وأكد المنصوري

أن هناك تنسيقا مسبق مع الجانب التونسي والتأكد من أن كافة المواطنين لديهم

إجراءات تثبت اتمامهم لفترة الحجر الصحي وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل

دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.

يشار إلى أن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجّل في وقت سابق حالة واحدة ففط مصابة بفيروس

كورونا قادمة من دولة تونس عبر منفذ الجوي، على إثرها قامت فرق الرصد والتقصي

بالمركز بمتابعة المخالطين للحالة والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

