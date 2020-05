بحث وزير

الخارجية التونسي نور الدين الري اليوم الاثنين، مع نظيره المالطي، “إيفاريست

بارتولو”، تطورات الملف الليبي.

وأوضحت وزارة

الخارجية التونسية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الاتصال

تناول تطورات الأزمة الليبية إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية والدولية

بالمنطقة.

وأضافت أن

الجانبين أكدا على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومواصلة دعم

الجهود البناءة الرامية الى التوصل الى حلّ سياسي سلمي ودائم للأزمة من شأنه أن يعيد

الاستقرار إلى ليبيا.

كما تطرق

الاتصال إلى جهود البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا والتخفيف من التداعيات

الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الجائحة الوبائية.

وكان مجلس النواب

التونسي قد حدد، 3 يونيو المقبل، موعدا لعقد جلسة حوار ومساءلة مع رئيسه راشد

الغنوشي، حول مواقفه السياسية من الملف الليبي، وما سمته بعض الكتل تجاوز صلاحياته

، وتصاعدت حدة

الانتقادات ضد الغنوشي إقدام الأخير خلال اتصال هاتفي على تهنئة رئيس حكومة الوفاق

غير المعتمدة فائز السراج، بالسيطرة قاعدة الوطية الجوية، وهو ما تراه الكتل

النيابية المعارضة تجاوزًا لصلاحياته وتعبيرًا عن موقف باسم البرلمان دون استشارة

مكوناته أو العودة لرؤساء الكتل النيابية بالبرلمان التونسي.

The post الري يبحث تطورات الأزمة الليبية مع وزير الخارجية المالطي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24