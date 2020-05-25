المسماري: بدأنا هجوما مسلحا في منطقة الهيرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي بدأت اليوم الاثنين، هجوما مسلحا في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، خلال مقابلة مع “العربية الحدث”، ” إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي أسقطت اليوم طائرة مسيرة تركية قرب غريان جنوب طرابلس”.

يشار إلى أن الجيش الليبي، كان قد أعلن أمس الأحد، القبض على قيادي سوري في “داعش” يقاتل مع تشكيلات الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن “قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني”، والذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، مؤكدا أن “الداعشي السوري أبو بكر الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه”.