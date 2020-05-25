مطالبات للسراج بإزالة ” بادي” من قائمة العقوبات الدولية

طالب لواء الصمود رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمراسلة مجلس الأمن لرفع اسم صلاح بادي من قائمة العقوبات.

وقال اللواء في إدراج له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إن بادي لم يفطر يوماً في منزله طيلة شهر رمضان، وأنه كان “مرابطا” في يوم العيد كباقي الأيام بزيه العسكري في “الثغور” مؤكدا أنه موجود رفقة “الثوار الأبطال”.

وأضافت الكتيبة أن بادي كان يتنقل بين جبهتي طرابلس وأبوقرين دون كلل أو ملل في “ملاحقة الأعداء”.

وكان آخر ظهور للمعاقب دوليا، وأحد قادة معسكر الوفاق صلاح بادي، في مقطع فيديو في فبراير الماضي يحرض فيه أبناء مدينته مصراتة بالقتال ضاربا بدعوات التهدئة عرض الحائط، كما لو أن ظهوره أصبح مرتبطا بأي هدنة أو هدوء يلوح في الأفق، ومناقضا نفسه في المشهد المصور وهو يقول تمتد يدنا للسلام في حين كان في ذات الوقت يتوعد بالهجوم والحرب شرقا وغربا.

يرفق مقطع الفيديو تحت بالرابط .. ويكتب تحته .. صلاح بادي في جبهات القتال ضد قوات الجيش الوطني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية