فريق الرصد بغات استلم 4 عينات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

قال مدير الخدمات الصحية ببلدية رمضان اتني إن فريق الرصد والاستجابة السريعة بغات استلم أربع عينات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم توفر الإمكانيات اللازمة حال دون نقل العينات إلى مدينة سبها.

مدير الخدمات الصحية طالب البلدية بالقيام بدورها في توفير آلية لنقل هذه العينات.

هذا ونفى المجلس البلدي غات الأخبار المتداولة حول وجود أربع حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلدية، وقال وكيل ديوان المجلس إنه وبعد التواصل مع مدير مستشفى غات العام، تبين أن الحالة المعلن عنها تعود لمهاجر غير قانوني ظهرت عليه بعض الأعراض المشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية لفحص الحالة والتأكد إن كانت مصابة بالفيروس أو بالحمى الموسمية، مشيرا إلى أنه تبين بعد الاختبارات الأولية أن معدل كريات الدم البيضاء طبيعي.

وأكد الوكيل أنه تم أخذ عينة من الحالة وسيتم إرسالها لمدينة سبها لإجراء اختبار البي سي آر، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.

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