جوزيب بوريل: ليبيا دليل على مصداقية الاتحاد الأوروبي

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ليبيا دليل على مصداقية الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل، في خطابه بالمؤتمر السنوي للسفراء الألمان: “ليبيا دليل على مصداقية الاتحاد الأوروبي في متناول اليد. قامت ألمانيا بعمل ممتاز في عملية برلين حول لليبيا وأظهرت قيادتها وفي الوقت نفسه تفكر في أوروبا، حيث تعاون الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء بالعملية.. هذا نموذج لكيفية وضرورة بناء السياسة الخارجية الأوروبية”.

وأضاف بوريل:” سنواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار ، بالرغم من أننا نعرف صعوبة ذلك.. لقد أطلقنا عملية إيريني للمساعدة في الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

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