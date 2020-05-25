الحمروش: تركيا حلقة الوصل لنقل المليشيات والعتاد بين ليبيا وسوريا منذ 2011

حمّلت وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الانتقالية فاطمة الحمروش، تركيا المسؤولية عن نقل المليشيات والعتاد بين ليبيا وسوريا.

وقالت الحمروش في تدوينة لها بـ”فيسبوك” أمس الأحد إن تركيا منذ عام 2011 كانت البوابة وحلقة الوصل لنقل المليشيات والعتاد بين ليبيا وسوريا، مضيفة: “لا يجب أن ننسى لواء الأمة الذي قاده ليبيون، ودعموه بالمرتزقة الليبيين والعتاد عام 2011 ليحاربوا ضد النظام في سوريا، وقد كان لتركيا الدور الرائد حينها في تسهيل ذلك”.

وتابعت الوزيرة السابقة: “اليوم بضاعتنا ردت لنا، فالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم”، موضحة أن “من سمحوا بتدخل المليشيات الليبية في عام 2011 في الشأن السوري وأيّدوا تلك العمليات ودعموها”.

وأشارت الحمروش إلى أن هؤلاء هم المسؤولون الأوائل عما يحدث اليوم على الأراضي الليبية من دمار وشتات، داعية إلى محاكمتهم ومحاسبتهم من قبل الجميع، متسائلة: “فأين هم اليوم؟”.

وكان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قال فى إيجاز صحفي، أمس الأحد، إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى بأبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وتابع: “قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة”.