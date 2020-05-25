رفيق “عشماوي” يقاتل في صفوف حكومة السراج ويظهر في محور عين زارة

عرضت قناة ليبيا الأحرار الممولة من قطر والتي تتخذ من إسطنبول التركية مقراً لها، لقاءً مع القيادي في مجلس شورى مجاهدي درنة ” سعد طيرة ” بصفة آمر سرية الشهيد سالم دربي في أحد محاور القتال في طرابلس.

الطيرة انضم إلى صفوف ميليشيات حكومة الوفاق بعد هروبه من مدينة درنة وتحريرها من قبل القوات المسلحة ويقوم عمليات ضد الجيش الوطني الليبي في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

سعد الطيرة الذي قاد معارك “مجاهدي درنة” ضد الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة، كان قد قاتل جنباً إلى جنب مع الإرهابي المصري هشام عشماوي قبل أن يقع الأخير في قبضة الجيش الليبي.

ظهور الطيرة على قناة ليبيا الأحرار يؤكد ما صرح به الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري حول وجود عناصر إرهابية متطرفة تقاتل في صفوف حكومة الوفاق في طرابلس.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الليبية كانت قد ألقت القبض على الطيرة في شهر مارس من 2008، ليتم الإفراج عنه في أغسطس من عام 2009.

وبعد انطلاق أحداث 17 فبراير من عام 2011 انضم الاٍرهابي الطيرة إلى كتيبة “أبو سليم” بقيادة الاٍرهابي الخطير سالم دربي، وأصبح المسؤول الميداني لديها.