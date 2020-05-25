مصر واليونان تؤكدان ضرورة الالتزام بمخرجات برلين

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بعض القضايا الثنائية والإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الطرفين اتفقا على الرفض المطلق للتدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها وإرادته الحرة حسبما ورد في البيان.

كما شدد الطرفان على أن التدخلات الخارجية في ليبيا تهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ما تحتم تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

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