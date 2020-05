أعلن الإعلام الحربي لما تسمى بعملية بركان

الغضب التابعة لقوات الوفاق اليوم الاثنين استهداف شاحنتي وقود بالقصف الجوي قرب

مطار السبعين جنوب سرت.

