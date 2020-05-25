نائب برلماني: تنقيب تركيا عن النفط في مياه ليبيا يزيد التدخل الخارجي

اعتبر عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، أن إقدام المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) على الخطوة المتعلقة بالمساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، ستزيد من تدخل الأطراف الخارجية في ما أسماه “الصراع الداخلي الليبي”.

وادعى الأسود في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن مثل هذه التعاقدات من اختصاصات المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) مجتمعا، وفق قراره رقم 270 لسنة 2017 بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.

وأضاف المدير السابق لحقلي المبروك الصحراوي جنوب سرت، والجوف البحري شمال ليبيا، أن مثل هذا التكليف المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف للوائح المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعمول بها في ليبيا، كما يعتبر خطوة استفزازية غير مبررة تأتي في توقيت وظروف صعبة.