ضبط المتهم في جريمة قتل “يوم العيد” في طبرق

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي التابعين لمديرية أمن طبرق اليوم الاثنين من القبض على المتهم بجريمة قتل وقعت يوم أمس الأحد في المدينة.

وأفاد قسم البحث الجنائي طبرق بأن أعضاء القسم تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة والسيارة التي ارتكبت الجريمة بها، وعند التحقيق والاستدلال مع المتهم ومواجهته بالقرائن التي حرزت معه أقر بارتكابه الجريمة واعترف بكامل تفاصيلها.

وأكد الجهاز أن المتهم أحيل للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفقا للتشريعات النافذة بقانون العقوبات الليبي.

يشار إلى أن مدينة طبرق شهدت في ساعات متأخرة من يوم أمس الأحد والذي يوافق أول أيام عيد الفطر، جريمة قتل عندما عثر رجال الأمن على جثة مرمية وعليها آثار عيارات نارية من سلاح كلاشنكوف، ليتمكن أعضاء البحث الجنائي وفي وقت قياسي من ضبط الفاعل وأداة الجريمة بحوزته.

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