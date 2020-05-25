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ضبط المتهم في جريمة قتل “يوم العيد” في طبرق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي التابعين لمديرية أمن طبرق اليوم الاثنين من القبض على المتهم بجريمة قتل وقعت يوم أمس الأحد في المدينة.

وأفاد قسم البحث الجنائي طبرق بأن أعضاء القسم تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة والسيارة التي ارتكبت الجريمة بها، وعند التحقيق والاستدلال مع المتهم ومواجهته بالقرائن التي حرزت معه أقر بارتكابه الجريمة واعترف بكامل تفاصيلها.

وأكد الجهاز أن المتهم أحيل للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفقا للتشريعات النافذة بقانون العقوبات الليبي.

يشار إلى أن مدينة طبرق شهدت في ساعات متأخرة من يوم أمس الأحد والذي يوافق أول أيام عيد الفطر، جريمة قتل عندما عثر رجال الأمن على جثة مرمية وعليها آثار عيارات نارية من سلاح كلاشنكوف، ليتمكن أعضاء البحث الجنائي وفي وقت قياسي من ضبط الفاعل وأداة الجريمة بحوزته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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