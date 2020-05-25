البدء في عمليات الكشف عن كورونا بعد استلام جهاز Genexpert بسبها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن استقبال عينات الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد لإجراء التحاليل المخبرية بفرع المركز بجهاز Genexpert .

وأشار المركز إلى أن الفرع استلم جهاز Genexpert خلال الفترة الماضية من الإدارة العامة لفحص عينات السل الرئوي .

وأضاف أنه تم إجراء التحديثات اللازمة عليه لفحص عينات الاشتباه بفيروس كورونا من قبل الشركة المصنعة، وإكمالها تدريب الفنيين بالفرع لإجراء التحاليل الخاصة بوباء كورونا .

ويعتبر الجهاز معتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية في مارس الماضي كأحد الفحوص لفيروس كورونا المستجد .

وتجرى آلية الفحص الجديدة بجمع العينة البيولوجية للمريض من خلال أخذ مسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وتوضع بعد ذلك في جهاز GeneXpert، الذي يحدد ما إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا خلال 45 دقيقة .

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