عدد العالقين الذين دخلوا عبر منفذ راس اجدير بلغ 1965 مواطنا

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري، إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا البلاد منذ الثامن عشر من مايو حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته بلغ ألفا وتسعمئة وخمسة وستين مواطنا.

وأوضح المنصوري في تصريح لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بلغ ستمئة وستة عشر مواطنا، بينما دخل مئة وثلاثة وثمانون مواطنا في اليوم الثاني.

وأكد المنصوري أن هناك تنسيقا مسبقا مع الجانب التونسي للتأكد من أن كافة المواطنين لديهم وثائق تثبت إتمامهم لفترة الحجر الصحي، وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا