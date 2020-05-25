وصول طائرتين عسكريتين تركيتين إلى مصراتة

أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا.

ووفق ما ذكر موقع “فلايت رادار” المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، فإن الطائرتين من طراز “لوكهيد سي 130 إي”، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب “فلايت رادار” فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة القوات الجوية الكينية، غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

وأضاف الموقع، أن الطائرة أجرت رحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وطبقا لمصادر الموقع، فقد تم رصد نحو ست رحلات، بين إسطنبول ومصراتة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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