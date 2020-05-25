قوات الوفاق تقول إنها دمرت صهريجي وقود جنوب سرت رغم تنبيهات الأمم المتحدة

أخبار ليبيا24

استهدفت طائرات تركية مسيرة صهريجي وقود جنوب سرت زعمت قوات الوفاق أنها كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش الوطني في العاصمة طرابلس.

ونقل إعلام “بركان الغضب” عن المتحدث محمد قنونو، قوله: “إن الطيران سلاح الجو يستهدف صهريجي وقود جنوب سرت قبل قليل كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الإرهابية في عدوانها على طرابلس”.

وأتى هذا الاستهداف، في ظل تذكير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المتكرر، بأن الهجمات العشوائية، وكذلك استهداف الإمدادات المرسلة للمدن، بما فيها الوقود، تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ويمكن، وفقاً للظروف، أن ترقى إلى جرائم حرب.

وأكدت البعثة، أن قطع إمدادات الوقود يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمناطق والمدن المرسلة إليها، فيما يبدو أنه عقاب جماعي.

وغالبا ما شن الطيران التركي المسير غارات استهدفت ناقلات وقود وبضائع مختلفة كانت متجهة إلى عدد من المدن في غرب ليبيا من بينها ترهونة.

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