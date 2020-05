بعد مرافقته لـ”عشماوي” في درنة…”الطيرة” يقاتل في صفوف قوات الوفاق بعين زارة

ظهر “سعد

طيرة” في مقطع مصور عرضته إحدى القنوات الممولة من قطر والتي تبث إرسالها من

إسطنبول التركية، بصفته آمر سرية تابعة لقوات الوفاق في محور عين زارة جنوب

طرابلس.

وانضم الطيرة

إلى صفوف قوات الوفاق بعد هروبه من مدينة درنة وتحريرها من قبل الجيش، لينضم إلى

قوات الوفاق حاليا ويخوض المعارك في صفوفها في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وكان الطيرة قد قاد معارك في صفوف ما يسمى

ما يسمى بـ “مجاهدي

درنة” ضد الجيش في مدينة درنة، وخاض القتال جنباً إلى جنب مع الإرهابي المصري هشام

عشماوي قبل أن يقع الأخير في قبضة الجيش الذي قام بدوره بتسليمه إلى السلطات

المصرية.

وانضم الطيرة إلى ما تسمى بكتيبة “أبو

سليم”

بقيادة الاٍرهابي “سالم دربي”، وأصبح المسؤول الميداني لديها.

يشار إلى أن الناطق باسم الجيش أحمد

المسماري قد أكد في وقت سابق وجود عناصر إرهابية متطرفة تقاتل في صفوف قوات الوفاق بطرابلس.

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية الليبية من إلقاء

القبض على الطيرة في شهر مارس من عام 2008، ليتم الإفراج عنه بعد ذلك في أغسطس من

عام 2009.

