“المسماري”: إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد أمن دول المنطقة بشكل مباشر

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا.

وقال المسماري في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” اليوم الاثنين إن “العدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع”، مشيرا إلى أن إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قال فى إيجاز صحفي أمس الأحد، إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى بأبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وتابع: “قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة”.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى هجوما أمس الأحد على بوابة أمنية للقوات المسلحة في منطقة تراغن جنوب ليبيا، وقال التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له: “إعطاب آلية تتبع الكتيبة 628 مشاة، عبر وضع عبوة ناسفة عند مدخل الكتيبة”، مستخدما مفردة “مليشيا حفتر” التي يتبناها الخطاب الإعلامي لمليشيات حكومة فائز السراج.