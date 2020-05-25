عضو اللجنة الاستشارية طبرق يؤكد خروج 455 عالق من الفنادق أول أيام العيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو اللجنة الاستجارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق عبدالمنعم اسويكر خروج عدد 455 مواطن من فندق دار السلام أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد انتهاء فترة الحجر المفروضة عليهم بعد عودتهم من مصر عبر منفذ أمساعد .

اسويكر أوضح – في تصريح لأخبار ليبيا 24 اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك – أنه باقي 124 مواطن دخلوا الحجر الصحي في فترات متفاوتة وسيتم خروجهم أول بأول بعد انتهاء فترة الحجر التي فرضت عليهم .

باقي في مصر حوالي 1600 مواطن ليبي حسب القوائم ومتابعتهم من خلال اللجنة المكلفة الموجودة في مصر .

وذكر أنه وصل إلى طبرق عدد 16 مواطن قادمين من تركيا والأردن على دفعتين الدفعة الأولى استكملت المدة، وخرجوا والدفعة الأولى ستخرج بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .

ولفت إلى أنه سوف نستقبل بقية العالقين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، والمتبقون في فنادق طبرق من المحجورين سيخرجون خلال الفترة مابين نهاية مايو الجاري إلى الثامن من يونيو القادم.

واستقبلت بنغازي عدد 18 مواطن من طبرق وهم متواجدون في الحجر الصحي بفنادق بنغازي، واللجنة الموجود بمدينة بنغازي متعاونة معنا .

وفي ذات السياق، أكد عميد بلدية أمساعد صالح معوض لأخبار ليبيا 24 أن الحدود المصرية مغلقة خلال فترة عطلة عيد الفطر ، ولن يتم استقبال العالقين .

وقال معوض إنه من المتوقع عودة العمل بمنفذ السلوم البري بعد غداً الأربعاء من الجانب المصري المتعاون معنا في استقبال كل الليبيين العالقين المتواجدين في الساحة المصرية، ومن جانبنا كل اللجان جاهزة لاستقبال المواطنين الليبيين العالقين .

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