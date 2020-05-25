عدد من النواب يعلنون دعمهم لمبادرة المستشار عقيلة صالح

أعلن عدد من النواب دعمهم لمبادرة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح باعتبارها تحمل في بنودها الحلول الجذرية للأزمة الليبية.

وأكد النواب في بيان لهم أن المبادرة تمثل تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة واتخاذ القرار والتوزيع العادل للثروة، وتعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بعيد عن المغالبة، بالإضافة إلى مقر جديد للمؤسسات والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس ومعالجة أوضاع الحرب.

ودعا النواب إلى قبول المبادرة دون التفاف أو محاولة تفريغها التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا.

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