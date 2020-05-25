بالأمس روسيا واليوم إسرائيل.. سامي الساعدي: وصول منظومات دفاع جوي وعشرات القناصة من إسرائيل دعما “لحفتر” مقابل الصحراء

كشف ما يسمى رئيس مركز البحوث الإسلامية “سامي الساعدي” عضو الجماعة الليبية المقاتلة – تنظيم القاعدة بليبيا – عن وصول دعم إسرائيلي لحفتر – القائد العام المشير خليفة حفتر – يشمل منظومتي دفاع جوي، ومائة وعشرين قناصة، و9 آليات عسكرية تحمل 30 منظارا ليليا، ومنظومة تشويش إلكتروني إسرائيلية وخبراء عسكريين، على حد قوله.

وادعى سامي الساعدي المقيم في تركيا منذ سنوات أن حفتر وعد إسرائيل “بمراكز آمنة” في صحراء ليبيا، وأنها أدلة إضافية على صدق قوله بأنهم يحاربون إسرائيل في ليبيا، حسب وصفه.

وكان عميد بلدية بني وليد الموالي لحكومة الوفاق “سالم ‫نوير‬” قال بالأمس في تصريح لقناة الأحرار الممولة من قطر، والذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مشائخ مدينة بني وليد منحوا مهلة زمنية لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” – قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر – عقب وصول منظومات دفاع جوي للمدينة، لمغادرتها تنتهي عند الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد، وإلا سيتم الهجوم عليهم داخل مطار بني وليد، على حد قوله.

‏وادعى نوير الموالي للجماعات الإسلامية في طرابلس في تصريحه لقناة‬⁩ الأحرار التي تبث من تركيا بأن منظومات الدفاع الجوي أدخلت إلى مدينة بني وليد قادمة من ترهونة‬ وهدفها حماية المرتزقة الروس بعد انسحابهم من جنوب ⁧‫طرابلس‬⁩، حسب قوله.

‏كما ادعى نوير‬ في تصريحاته التلفزيونية أمس الأحد أن وصفهم بالمرتزقة الروس غادروا من مطار المدينة في 3 رحلات جوية بعد انسحابهم من جنوب طرابلس‬، وأن الرحلات ما زالت مستمرة، على حد وصفه.

الجدير بالذكر أن مدينة بني وليد تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عدة غارات من قبل الطيران المسير التركي الذي يقلع من مدينة مصراتة ويقصف سيارات النقل والوقود القادمة للمدينة أو المتجهة إلى المناطق الغربية، حيث قتل العديد من المواطنين الأبرياء وقصفت سيارات نقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية دون أن يتطرق لها عميد بني وليد الموالي لحكومة الوفاق.