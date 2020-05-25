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بالأمس روسيا واليوم إسرائيل.. سامي الساعدي: وصول منظومات دفاع جوي وعشرات القناصة من إسرائيل دعما “لحفتر” مقابل الصحراء

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف ما يسمى رئيس مركز البحوث الإسلامية “سامي الساعدي” عضو الجماعة الليبية المقاتلة – تنظيم القاعدة بليبيا – عن وصول دعم إسرائيلي لحفتر – القائد العام المشير خليفة حفتر – يشمل منظومتي دفاع جوي، ومائة وعشرين قناصة، و9 آليات عسكرية تحمل 30 منظارا ليليا، ومنظومة تشويش إلكتروني إسرائيلية وخبراء عسكريين، على حد قوله.

وادعى سامي الساعدي المقيم في تركيا منذ سنوات أن حفتر وعد إسرائيل “بمراكز آمنة” في صحراء ليبيا، وأنها أدلة إضافية على صدق قوله بأنهم يحاربون إسرائيل في ليبيا، حسب وصفه.

وكان عميد بلدية بني وليد الموالي لحكومة الوفاق “سالم ‫نوير‬” قال بالأمس في تصريح لقناة الأحرار الممولة من قطر، والذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مشائخ مدينة بني وليد منحوا مهلة زمنية لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” – قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر – عقب وصول منظومات دفاع جوي للمدينة، لمغادرتها تنتهي عند الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد، وإلا سيتم الهجوم عليهم داخل مطار بني وليد، على حد قوله.

‏وادعى نوير الموالي للجماعات الإسلامية في طرابلس في تصريحه لقناة‬⁩ الأحرار التي تبث من تركيا بأن منظومات الدفاع الجوي أدخلت إلى مدينة بني وليد قادمة من ترهونة‬ وهدفها حماية المرتزقة الروس بعد انسحابهم من جنوب ⁧‫طرابلس‬⁩، حسب قوله.

‏كما ادعى نوير‬ في تصريحاته التلفزيونية أمس الأحد أن وصفهم بالمرتزقة الروس غادروا من مطار المدينة في 3 رحلات جوية بعد انسحابهم من جنوب طرابلس‬، وأن الرحلات ما زالت مستمرة، على حد وصفه.

الجدير بالذكر أن مدينة بني وليد تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عدة غارات من قبل الطيران المسير التركي الذي يقلع من مدينة مصراتة ويقصف سيارات النقل والوقود القادمة للمدينة أو المتجهة إلى المناطق الغربية، حيث قتل العديد من المواطنين الأبرياء وقصفت سيارات نقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية دون أن يتطرق لها عميد بني وليد الموالي لحكومة الوفاق.

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إسرائيل الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بني وليد ترهونة روسيا سامي الساعدي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالعكس تركيا هي من تستعين بخبرات أسرائليه في حربها علي ليبيا هناك ضباط أسرائيليين علي بوارج تركيا الراسيه قبالة ليبيا وتشارك في الحرب وحتي المسيره أمريكية الصنع التي أسقها الجيش اليوم من غير المستبعد ان تكون أسرائيل قد زودت بها تركيا ، واضطرت تركيا لجلب هذا النوع الامريكي الصنع من اسرائيل بعد فضيحة فشل المسيرات تركية الصنع

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    • حروب قذره تقوم بها المخابرات التركيه ضد الجيش الوطني الليبي تبث في إشاعات عن طريق لليبيين من فاقدي الشرف والكرامه أمثال الساعدي هذا وغيره كثيرين بعدما تكتب المخابرات السيناريو تعطيه لعميل لتركيا من الليبيين لنشره او ليتفوه به

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  • الا تستحى ياحقير من الكذب الساذج فانت ممول من قطرائيل ويشرف على قناتك التناصح الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى وكلامك الساذج يناقض اكذوبة سابقة بوجود مقاتلين من الجيش العربى السورى فكيف بجتمعان ياحمار كما ان المشير خليفة حفتر احد ابطال حرب اكتوبر ضد اسرائيل وحاصل على وسام نجمة سيناء اعلى وسام ولا يقبل ان يتعامل مثلكم ياكلاب مع الصهاينة الم تتوقف عن الكذب حتى بعد ان ابتلاك الله بموت ابنك يامجرم والقادم سيكون اسوأ لك لانك لم تتعظ من غضب الله عليك ياكذاب

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  • سبق الحدث بالتزوير لإخفاء الحقيقة ، الحقيقة ان الطائرة الإسرائيلية التي التي وصلت الى تركيا كانت تحمال معدات عسكرية خاصة من معدات الطيران المسير الإسرائيلي . حسب طلب اليهودي المتطرف اردوغان . الدي تاجر ببنات سوريا للدعارة في الحانات والملاهي الليلية باستنبول وغيرها والآن يتاجر بالشباب السوري في الحروب . لعنة الله عليه . يبيع كل شئ ولا يترك شئ . إلى ان يخسف الله به عن قريب إنشاء الله تعالي .

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  • تقلق على الدوله لو صدق الاخوانى . لكن طول ماهو بيكدب انا باطمن انهم مهزومين ولن تقوم لهم قائمه . فالله لا ينصر كاذبا . فى مصر والسودان وكل مكان هزموا فيه والله لم يهزمهم الا الكدب .. السراج وميلشياته ليهم سنتين بيقولو جنجويد وفاغنر ومصريين . ومع ذلك لم ياسرو واحد ولم يعرضو جثه ولا اى مشهد يدل على كلامهم . صدق من قال اخوااان كاذبون .

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