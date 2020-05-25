الخرطوش: تفاصيل الأوضاع في تراغن وطرابلس والمنطقة الوسطى

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

25 May, 2020

كشف عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، عن مستجدات الأوضاع العسكرية في مناطق كل من تراغن، وطرابلس، والمنطقة الوسطى.

وقال الخرطوش، “تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تبنى التفجير الذي وقع بالقرب من معسكر الكتيبة 628 مشاة، بالجنوب الليبي في تراغن والذي لم يسفر إلا عن إصابة سائق سيارة تابعة للكتيبة، لافتا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يتبناه داعش ويستهدف الجيش الليبي، حيث سبق أن أعلن التنظيم في 21 مايو عن قصف موقع للجيش الليبي جنوب البلاد.

وأوضح الخرطوش، أن تفجير تراغن يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بالأمس في القبض على أحد قيادي التنظيم محمد الرويضاني المكنى بأبي بكر الرويضاني في معسكر طارق بن زياد “اليرموك سابقا”.

وفي طرابلس، قال الخرطوش، أن محور عين زارة شهد محاولة تقدم لقوات الوفاق باتجاه مثلث الكهرباء، حيث نجحت قوات الجيش في صد الهجوم، مشيرا إلى أن باقي محاور القتال في طرابلس تشهد هدوء حذر مع استمرار ضربات المدفعية من الطرفين.

وعن المنطقة الوسطى، أكد عضو شعبة الإعلام الحربي، أن الوحدات العسكرية في الجاهزية الكاملة للتحرك ما إن صدرت الأوامر بذلك، لافتا إلى أن المنطقة تشهد هدوء كامل، وذلك بعد أسر فرد تابع للقوات المدعومة من الغزو التركي والذي كان في مهمة استطلاع قبل أن يقع في قبضة الجيش الليبي.