خلال ثمانية أيام فقط.. عودة 1965 مواطنا إلى ليبيا عبر منفذ راس اجدير كانوا عالقين بالخارج بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

دخل 1965 مواطن ليبي من العالقين بالخارج بسبب كورونا إلى ليبيا عبر منفذ راس اجدير الحدودي مع تونس خلال الثمانية أيام الماضية، وذلك وفق ما نقله المركز الوطني لمكافحة الأمراض على لسان مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ.

وقال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس اجدير البري، مختار المنصوري، “إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا مؤخرا عبر المنفذ بلغ 1965 مواطنا منذ 18 مايو وحتى 25 مايو الجاري”، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بلغ 616 مواطنا بينما دخل 183 مواطنا في اليوم الثاني.

وأكد المنصوري، أن هناك تنسيق مسبق مع الجانب التونسي والتأكد من أن كافة المواطنين لديهم إجراءات تثبت اتمامهم لفترة الحجر الصحي وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.

وحتى يوم أمس الأحد سجلت ليبيا 75 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 32 حالة نشطة و40 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

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