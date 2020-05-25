رفيق الإرهابي عشماوي يقاتل في صفوف ميليشيات السراج ويظهر في محور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تسجيل مرئي لأحد قادة مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي، وأحد الفارين من المدينة، الإرهابي المدعو سعد الطيرة، عن مشاركة عناصر المجلس، ضمن الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، ضمن العمليات العسكرية في طرابلس.

وزعم الطيرة في التسجيل المرئي الذي أذاعته فضائية “ليبيا الأحرار” خلال العمليات، أنهم لن يسعوا للانتقام من أهالي المنطقة الشرقية، مؤكدًا محاسبة كل من وصفهم بالمجرمين.

وذكر الطيرة، موجهًا حديثه لأهالي المنطقة الشرقية: “نسأل الله العظيم أن يرفع عنكم هذه الجاثمة، وأن يعجل بالنصر والفرج، وأن ينصرنا على العجوز الخرفان، وزمرته الفاسدة”.

وأكد أن كل من أجرم وسفك الدماء سيتم مقاضاته، قائلاً “من يقول إننا جئنا لننتقم، ولكن بالعكس، ولكن أي شخص أجرم أو سفك الدماء، سيقدم للقضاء ويحاسب، وسنعطي العيش لخبازه”.

سعد الطيرة الذي قاد معارك الإرهابيين ضد الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة، كان قد قاتل جنباً إلى جنب مع الإرهابي المصري هشام عشماوي قبل أن يقع الأخير في قبضة الجيش الليبي.

ظهور الطيرة على قناة ليبيا الأحرار يؤكد ما صرح به الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري حول وجود عناصر إرهابية متطرفة تقاتل في صفوف حكومة الوفاق في طرابلس.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الليبية كانت قد ألقت القبض على الطيرة في شهر مارس من 2008، ليتم الإفراج عنه في أغسطس من عام 2009.

ويعد سعد الطيرة، آمر سرية “الشهيد سالم دربي” الموالية لتنظيم داعش من مدينة درنة، حيث كان يتولى محور الظهر الحمر في مدينة درنة قبل تحريرها من قوات الجيش .

ويقاتل الطيرة، في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، ضد قوات الجيش، التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس .

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