ولي العهد الأمير محمد السنوسي يهنئ الليبيين بحلول العيد

هنأ ولي العهد الأمير محمد الحسن السنوسي الليبيين وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعا الأمير محمد إلى انتهاج سبيل المصالحة الوطنية والحوار الأخوي البناء، لوضع اللبنة الأساس لوقف الانقسامات والصراعات والحروب، وقال ولي العهد إنه يبتهل إلى الله أن يرفع عن شعبنا وبلادنا ويلات الحروب والبلاء.
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قناة ليبيا
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