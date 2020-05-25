بلدي غات تنفي تسجيل إصابات كورونا في البلدية

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى المجلس البلدي غات الأخبار المتداولة حول وجود أربعة حالات اشتباه بفايروس كورونا داخل البلدية .

المجلس أوضح في بيان له أنه بعد التواصل مع مدير مستشفى غات العام، واتضح أنه هناك حالة معلن عنها لمهاجر غير شرعي ظهرت عليه أعراض مشابهة لإعراض كورونا .

وأشار تم اتخاذ الإجراءات الأولية بفحص الحالة واتضح أن معدل كريات الدم البيضاء طبيعي وأخذت من الحالة عينة، وستزسل لسبها لإجراء اختبار ” PCR” لزيادة التأكيد .

وأكد المجلس البلدي أنه سيعلن عن أي حالة مؤكدة في حال وجودها عبر القنوات الرسمية للمجلس البلدي غات،

ودعا كل المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والنصائح والإرشادات من الجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وطالب القنوات التلفزيونية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات بما يخص أزمة فايروس كورونا المستجد.

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