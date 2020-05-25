السفارة الليبية في أسبانيا توزع هدايا العيد على المتواجدين بالحجر الصحي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا عن توزيعها هدايا على المواطنين المتواجدين في الحجر الصحي بالعاصمة مدريد .

وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة تأتي احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

ودخل عدد من الليبيين العالقين في إسبانيا إلى الحجر الصحي في 12 من مايو الجاري، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا قبل العودة إلى ليبيا،

وكانت السفارة الليبية في أسبانيا قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن تلقيها مذكرة شفوية صادرة من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية مفادها بأنه نتيجة عن انتشار وباء كورونا، فقد تم تمديد تراخيص الإقامة أو العمل وغيرها للأجانب في إسبانيا تلقائيا إلى 3 أشهر قادمة .

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