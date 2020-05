المسماري: التدخل التركي أطال الأزمة في ليبيا

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الاثنين إن العدو – في إشارة إلى قوات الوفاق- فسر تصريحات إعادة التموضع على أنها تراجع.

وأضاف

المسماري في تصريح إعلامي أن التدخل

التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا، مضيفا أن العدو فسر تصريحات الجيش بإعادة

التموضع بأنه تراجع”، مشيرا إلى أن إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن

القومي لدول المنطقة بشكل مباشر.

وكان المسماري،

قال أمس الأحد، إن وحدات الجيش في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري

محمد الرويضاني المكنى بأبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر تنظيم داعش في سوريا،

والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وأكد أن

الرويضاني قبض عليه وهو يقاتل مع قوات الوفاق التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليل

آخر على العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنظيم داعش والتنظيمات

المتطرفة عامة.

وكان تنظيم داعش

الإرهابي قد تبنى هجوما أمس الأحد على بوابة أمنية للجيش في منطقة تراغن جنوب

ليبيا.

وكان مقطع مصور

بثته إحدى القنوات الممولة من قطر والتي تبث إرسالها من إسطنبول التركية، قد أظهر ظهر

“سعد طيرة” بصفته آمر سرية تابعة لقوات الوفاق في محور عين زارة جنوب طرابلس.

وانضم الطيرة

إلى صفوف قوات الوفاق بعد هروبه من مدينة درنة وتحريرها من قبل الجيش، لينضم إلى

قوات الوفاق حاليا ويخوض المعارك في صفوفها في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

